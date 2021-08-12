العراق يشدد على اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ المدينة الاقتصادية مع الأردن

2021/08/12 | 16:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شدد وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، اليوم الخميس، على اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ المدينة الاقتصادية مع الأردن، فيما وجه بعقد اجتماع عاجل مع الجانب الأردني حول ذلك.وذكر بيان لوزارة الصناعة تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الخباز، ترأس …

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