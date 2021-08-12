بالفيديو.. طلاب عراقيون عالقون في بيروت يناشدون السفارة ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري لدى وزارة التربية والتعليم اللبنانية للاسراع بتمشية معاملاتهم ا...

2021/08/12 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناشد طلاب عراقيون عالقون في بيروت، السفارة ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري لدى وزارة التربية والتعليم اللبنانية للاسراع بتمشية معاملاتهم المتوقفة لليوم الثالث على التوالي دون معرفة الأسباب./انتهى7

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