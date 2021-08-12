الف وخمسمائة موكب حسيني ستشارك خلال زيارة عاشوراء هذا العام في كربلاء

2021/08/12 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ اعلن قسم المواكب والشعائر الحسينية التابع الى العتبة العباسية المقدسة تسجيل 1500موكب حسيني خدمي في محافظة كربلاءالمقدسة.وقال رئيس القسم رياض نعمة السلمان لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ بأن القسم سجل 1500 موكب خدمي هذا العام خلال زيارة العاشر من محرم حيث تم منحها التراخيص الخاصة بإقامة المواكب بعد اكمال الإجراءات القانونية لاسيما كفالة الموكب وباقي التعهدات الاخرى كالمحافظة على الأمن وعدم التجاوز على الأملاك العامة ومساعدة الجهات الخدمية.واوضح بأن القسم اشترط على القائمين على اعداد الطعام في المواكب ان يكونو ممن تلقوا اللقاح ضد فايروس كورونا ./انتهى

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