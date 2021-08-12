العراق يسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2021/08/12 | 16:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 10243 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 9848 حالة جديدة للشفاء و64 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 100200 شخص للقاح كورونا في يوم واحد.

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