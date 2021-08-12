ميسي يشارك تمارينه الأولى مع نادي باريس سان جرمان (صور)

2021/08/12 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً من برشلونة إلى باريس سان جرمان، الخميس، في تمارينه الأولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي.[…]

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