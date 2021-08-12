داخل غرفة مليئة بمضارب الغولف المطلية بالذهب.. ما قصتها؟

2021/08/12 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدم برنامج Living Golf على CNN، شين أودونوغو، يزور مقر شركة "بينغ" في ولاية أريزونا الأمريكية، ويتعرف على تاريخ الشركة التي أحدثت ثورة في تصميم مضارب الغولف التي أصبحت معيارًا لهذه الصناعة.

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