اليوم.. منتخبنا الوطني يلاعب نادٍ إسباني

2021/08/12 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه منتخبنا العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، فريق أتليتكو سبته الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثانية، في لقاء ودي هو الأول لأسود الرافدين في معسكرهم المتواصل لـ10 أيام في مدينة ملقه بقيادة الهولندي ديك ادفوكات المدير الفني الجديد، وذلك في إطار الإستعداد لمرحلة الحسم المؤهلة لمونديال 2022.

ويتضمن برنامج المباريات الودية لمنتخبنا في معسكره الإسباني الحالي، تجربة مع فريق العربي القطري، الأحد المقبل، قبل الانتقال إلى معسكر آخر في تركيا من المتوقع أن يشهد خوض أكثر من مباراة ودية، تحضيرا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي في 2 سبتمبر / ايلول في أولى مبارياته في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب منتخبنا الوطني، منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

وبالتوازي مع مواصلة الأسود وحداتهم التدريبية صباحا ومساء في إسبانيا، نجحت الجهود الإدارية في استحصال الموافقات اللازمة لالتحاق عدد من المحترفين في مختلف الدوريات، منهم علي عدنان الذي باشر التدريبات مع أسود الرافدين، وعلى أمل التحاق بقية المحترفين في معسكر تركيا.

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