رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز استقرار البلد وضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة

2021/08/12 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز استقرار البلد وضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي".وأضاف، أن "اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وتهيئة المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها في تشرين وفق معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يعيد ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم".

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