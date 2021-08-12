صالح يؤكد ضرورة تعزيز استقرار البلد وأمن المواطنين وضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة

2021/08/12 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز استقرار البلد وأمن المواطنين وضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة.وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، فقد “استقبل […]

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