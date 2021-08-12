من الاسلام الإستشراقي إلى الاسلام التاريخي - الطيب عبد السلام

2021/08/12 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطيب_عبد_السلام من الإسلام الإستشراقي إلى الإسلام التاريخيمناهج التعليم الاوروبية التي ادت لولادة مؤسساتنا الجامعية التي خرجت نخب اليسار و اليمين هي مناهج تعليم إستشراقيه علموية تتوهم انها ب "علميتها" تلك هي فوق التاريخ فتحكم عليه هكذا و بكل ثقة بكونه تاريخ حقيقي و هو ما تطابقه البحوث الاركلوجية الدقيقة و التنقيب الحقلي الحرفي و تاريخ اسطوري تضع فيه الدين و اللغة و الفكر البشري في سلة "ما يمكن تكذيبه ......





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