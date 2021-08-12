المشتركة تنسق مع التحالف الدولي بشأن العمليات العسكرية ضد داعش

2021/08/12 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقشت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، مع التحالف الدولي تنسيق العمليات العسكرية في مناطق الاهتمام الأمني المشترك.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز إنها "عقدت في اربيل ، اجتماعاً مهماً ضم كل من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، ورئيس قيادة البيشمركة، وعدد من القيادات الامنية مع التحالف الدولي".

وبينت، أن "الاجتماع جاء لمناقشة وتنسيق العمليات العسكرية في مناطق الاهتمام الامني المشترك ضد عصابات داعش الارهابية".

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