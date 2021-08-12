الرئيس صالح يناقش إجراء الانتخابات المبكرة مع أمين الحزب الإسلامي العراقي

2021/08/12 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة تعزيز استقرار البلد وأمن المواطنين وضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة.

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وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه (12 اب 2021)، فقد "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي".واضاف البيان ان "اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وتهيئة المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها في تشرين وفق معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يعيد ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم".

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