كشف تفاصيل قضية قتل جزائري حرقا.. ووالد الضحية يتحدث عن

2021/08/12 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الخميس، بدء تحقيق لكشف ملابسات إقدام مجموعة من الأشخاص على إحراق شاب حيا بعد اتهامه بإشعال حرائق في الجزائر.

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