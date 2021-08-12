2021/08/12 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بشكل رسمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بشكل رسمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بشكل رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).