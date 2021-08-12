2021/08/12 | 16:55 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 أغسطس 2021 | 04:49 مساءً

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بالوثيقة..



محامو كربلاء يشكلون لجنة لمتابعة قضية قتل مدير البلدية

اوضحت وثيقة صادرة من رئيس هيئة انتداب محامي كربلاء، الخميس، تشكيل لجنة لمتابعة قضية مقتل مدير البلدية.



وتوضح الوثيقة، تشكيل لجنة من 16 محاميا كلجنة خاصة لمتابعة قضية المغدور مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

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