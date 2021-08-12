2021/08/12 | 16:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني تصدر بيانا بشان الاجتماع مع البيشمركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/12 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تصدر بيانا بشان الاجتماع مع البيشمركة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تصدر بيانا بشان الاجتماع مع البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).