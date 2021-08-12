2021/08/12 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت خلية الاعلام الأمني، الخميس، بيانا بشأن الاجتماع مع قوات البيشمركة.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً مهماً في محافظة اربيل ، ضم كل من الفريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من الخلية بشأن الاجتماع مع البيشمركة المركز الخبري الوطني.

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