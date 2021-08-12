2021/08/12 | 17:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم
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الخميس، ايقاف 6 حالات ابتزاز الكتروني
في 5 محافظات.
وذكرت المديرية في بيان، ان "مفارز
الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات
والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من
إيقاف ٦
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينها كربلاء.. الشرطة المجتمعية توقف 6 حالات ابتزاز الكتروني في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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