من بينها كربلاء.. الشرطة المجتمعية توقف 6 حالات ابتزاز الكتروني في 5 محافظات

2021/08/12 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم

الخميس، ايقاف 6 حالات ابتزاز الكتروني

في 5 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، ان "مفارز

الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات

والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من

إيقاف ٦

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