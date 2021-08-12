السجن 15 عاما لمدان بإرتكاب

2021/08/12 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة

الاولى، اليوم الخيس، إصدارها حكماً

بالسجن لمدة (١٥) سنة بحق مدان لارتكابه

الدگة العشائرية لدار أحد المواطنين في

محافظة ميسان.

وذكر المكتب الاعلامي ل‍مجلس القضاء

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