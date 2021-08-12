وكالة الفضاء الهندية تفشل في مهمة لوضع قمر صناعي في المدار

2021/08/12 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الخميس، عن فشل محاولة وضع قمر صناعي لمراقبة الأرض في المدار، وفق نشرته رويترز.

وعزت المنطمة الهندية لأبحاث الفضاء، سبب فشل وضع القمر الصناعي في مدار حول الأرض نتيجة خلل فني بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث اشارت في بيان نشر.



ع لى موقعها الالكتروني "الأداء في المرحلتين الأولى والثانية كان طبيعيا، لكن الاشتعال في المرحلة العليا ...



لم يحدث بسبب خلل فني ولم يتسن إنجاز المهمة على النحو المنشود"، بحسب روتيرز.

وأطلقت الهند القمر الصناعي، الذي كان يستهدف المراقبة السريعة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف الرعدية، في الساعة 0013 بتوقيت جرينتش من مركز ساتيش داون للفضاء في سريهاريكوتا في جنوب البلاد.

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