القوات الأمريكية تُخرج  30 صهريجاً محملة بالنفط المسروق باتجاه العراق - عاجل

2021/08/12 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أخرجت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من منطقة رميلان بحسب وكالة "سانا"، أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 30 صهريجاً معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الاثنين الماضي رتلاً مؤلفاً من 80 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته.

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