شخص يقتل ابن اخيه في الناصرية

2021/08/12 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر أمنى، اليوم الخميس، قيام شخص بقتل ابن اخية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشاجرة عائلية انتهت بقتل شخص لابن اخية في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار".

وأضاف ان "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادث فيما نقل المجني عليه الى الطب العدلي".

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