العمليات المشتركة تناقش مع التحالف الدولي تنسيق العمليات العسكرية في مناطق الاهتمام ضد عصابات داعش

2021/08/12 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقشت قيادة العمليات المشتركة , مع التحالف الدولي تنسيق العمليات العسكرية في مناطق الاهتمام المشترك ضد عصابات داعش الارهابية.و قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ,انها "عقدت في اربيل اجتماعاً مهماً اليوم ضم كلا من نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ورئيس قيادة البيشمركة وعددا من القيادات الامنية مع التحالف الدولي ".واوضحت ان, الاجتماع عقد لمناقشة وتنسيق العمليات العسكرية في مناطق الاهتمام الامني المشترك ضد عصابات داعش الارهابية"./انتهى2

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