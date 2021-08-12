برهم صالح يؤكد ضرورة تعزيز استقرار البلد وأمن المواطنين وضمان النزاهة والعدالة في الانتخابات المقبلة

2021/08/12 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي.وقال بيان رئاسي انه تم خلال المقابلة بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وتهيئة المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها في تشرين وفق معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يعيد ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتكون معبرّة عن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم./انتهى2

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