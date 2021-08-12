2021/08/12 | 17:07 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخصوص الاجتماع مع البيشمركة.. الاعلام الامني تصدر بياناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/12 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بخصوص الاجتماع مع البيشمركة.. الاعلام الامني تصدر بياناً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بخصوص الاجتماع مع البيشمركة.. الاعلام الامني تصدر بياناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).