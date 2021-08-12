بعد الاستسلام لطالبان.. قوات الأمن الأفغانية تعتقل حاكم ولاية غزنة

2021/08/12 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية للصحفيين، الخميس، إن قوات الأمن الأفغانية اعتقلت محافظ ولاية غزنة داود لغماني ونائبه ورئيس الأركان مرويس ستانيكزاي.

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