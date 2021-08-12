المالكي يدعو الولايات المتحدة إلى دعم العراق في إجراء إنتخابات شفافة ونزيهة

2021/08/12 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، فيما دعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الى دعم العراق في اجراء انتخابات شفافة ونزيهة.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ، والاستعدادات …

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