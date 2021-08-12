الحلو الهارب الى مصيره ... لوحيد غانم - ياسر جاسم قاسم

2021/08/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_جاسم_قاسم يستثيرك العنوان بكلماته وبطوله مقارنة ببقية عنوانات الرواية العراقية ، فالعنوان يتكون من اربع كلمات وبدلا من ان يكون هذا الحلو الهارب من مصيره ، فوحيد يعطي للعنوان عمق معنوي فهو هارب الى مصيره والى :فيها دلالات عميقة مستقبلية وليست آنية فحسب .



يبدو ان كلمة :الحلو تشير الى تابو كبير يمنع الحديث عنه في مجتمعنا كبقية التابوات الكثيرة وهو تابو (المثلية الجنسية) فالرواية وابتداء من عنوانها تعالج مشاكل ......





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