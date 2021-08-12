مبادرة حراك - بزاف - لترتيب البيت الكردي السوري - صلاح بدرالدين

2021/08/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين من اجل ترتيب البيت الكردي السوري حراك " بزاف " يطلق عملية حوار شفاف مباشر على أسس واضحة ، عبر تشخيص ، وتعزيز المشتركات لترتيب البيت الكردي السوري ميثاق مبادئ العمل الكردي السوري المشترك دعوة للحوار من لجان متابعة مشروع حراك " بزاف " مقدمة : السورييون بكل مكوناتهم القومية بما فيها الشعب الكردي ، وأطيافهم الاجتماعية ، وتيارات ......





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