التربية أس التنوير وأساسه ج 2 - ياسر جاسم قاسم

2021/08/12 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_جاسم_قاسم اساليب المدرسة التي لدينا اليوم ويخضع لها تلاميذنا تقوم على اساس العسف والقهر واقحام الخبرة في نفوس الصغار وديوي يعارض هذه الطريقة معارضة تامة ويؤثر الطريق الديمقراطي الذي يقوم على احترام الفرد وحريته، ومراعاة الوئام والتعاطف في العلاقات بين الناس وفي راي ديوي ان الديمقراطية تضفي (نوعا راقيا من الخبرة اكثر مما تفعل وسائل الكبت والقهر او العنف) وان السبب في ايثارها( ايماننا بأن التشاور والاقناع عن ......





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