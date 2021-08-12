بغداد تنضم الى حملة رئيس الوزراء لإزالة التجاوزات

2021/08/12 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انضمت الدوائر البلدية في امانة بغداد، الى حملة الشهيد عبير الخفاجي، لإزالة التجاوزات في مناطق بغداد، لتصبح ثالث محافظة عراقية تشملها الحملة.

ووجهت ملاكات الدوائر البلدية في مناطق الاعظمية والكاظمية والعامرية، المتجاوزون على الأرصفة واراضي الدولة برفع التجاوزات قبل ان تقوم شفلات الأمانة بازالتها.



وتنتشر التجاوزات على الارصفة في اغلب شوارع المدن العراقية.

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