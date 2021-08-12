2021/08/12 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت مستشارية الأمن القومي، اجتماعا لتأمين حصص العراق المائية بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي.

وضم الاجتماع ممثلين عن الجهات الأمنية والاستخبارية ووزارتي الموارد المائية والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية للعراق والحفاظ عليها بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك متابعة التنسيق الأمني المشترك مع تلك الدول لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الى الأراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارية الأمن القومي تعقد اجتماعا لتأمين حصص العراق المائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارية الأمن القومي تعقد اجتماعا لتأمين حصص العراق المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).