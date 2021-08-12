العمليات المشتركة تعتمد آلية حماية جديدة لابراج الكهرباء

2021/08/12 | 18:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز / أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، إعداد خطة جديدة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات “الممنهجة”.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن “قيادة العمليات المشتركة بدأت بخطة تتضمن جهداً فنياً دقيقاً، من شأنه إيقاف الكثير من العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية”.وبشأن الاستهدافات في محافظات […]

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