منتخب نساء كبادي العراق يشارك ببطولة العرب الأولى في لبنان

2021/08/12 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدرب منتخب نساء العراق بالكبادي، علاء الاسدي، اليوم الخميس، عن مشاركة منتخبه ببطولة العرب الأولى في الكبادي المقام بدولة لبنان.

وقال الاسدي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "منتخب العراق النسوي سيشارك ببطولة العرب بكبادي النساء بمشاركة ستة فرق من دول مصر و فلسطين و الأردن و كل من سوريا و البلد المضيف لبنان ومنتخبنا العراقي".

وأضاف أن "المنتخب العراقي دخل معسكرا مغلقا بمحافظة الديوانية و بواقع وحدتين تدريبيتين وبهمة عالية للاعبات المنتخب الذي يمثلن فرق العمارة و البصرة و الديوانية بالبطولات الداخلية"، لافتا إلى أن "الاتحاد العربي بالكبادي واللجنة الأولمبية العربية هم من يشرفان على البطولة الأولى".

و بين الاسدي، أن "الاتحاد العراقي و بمعاونة مصرف التنمية قد تكفلوا بكل تكاليف البطولة و المعسكر الذي سبقها وأن الجميع عازم على خطف لقب البطولة الأولى ليسجل كأول انجاز نسوي بلعبة كبادي النساء باسم المنتخب العراقي".

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