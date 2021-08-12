يهددون أمن 3 محافظات.. 400 عنصر من داعش يتحصنون بجبال في كردستان العراق - عاجل

2021/08/12 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في مخمور رشاد كلالي، اليوم الخميس، عن وجود نحو 400 عنصر من داعش في جبال قرة جوخ جنوب شرقي نينوى، مبينا ان وجودهم يهدد امن ثلاث محافظات.

وقال كلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حوالي 400 عنصر من داعش يتواجدون منذ 3 سنوات في مرتفعات جبال قره جوخ وتعرضوا للقصف عشرات المرات، كما قامت القوات الأمنية العراقية بعمليات عسكرية تجاههم بمرات مختلفة لكن مايزال خطرهم قائم".

وأضاف أن "هؤلاء لديهم طرق خاصة يتنقلون من خلالها إلى كركوك وتحديدا الحويجة والدبس، وأيضا إلى جزيرة نينوى، وتصلهم الإمدادات من تلك المناطق، ويشكلون تهديدا كبيرا على حياة المواطنين".

ولفت الى ان "خطر عناصر داعش في تلك المرتفعات الجبلية جنوب شرقي نينوى يهدد الامن لثلاث محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين"، مشيرا الى ان "الحل يكمن بقطع إمدادات التنظيم عبر السيطرة على الممرات الخاصة التي يتنقل عناصره من خلالها، فضلا عن القيام بعملية عسكرية تشترك بها ثلاث جهات، هي جهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة وإسناد من طيران التحالف الدولي، على أن يتم مسك الارض بصورة مشتركة، كون هناك مناطق متداخلة بين بغداد وأربيل".

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