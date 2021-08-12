لصوص يسطون على طبيب داخل مستشفى مرجان الطبي في الحلة ويسرقون منه مبلغ خمسين مليون دينار

2021/08/12 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ تعرض طبيب أثناء تواجده داخل مستشفى مرجان الطبي في الحلة الى سطو مسلح على يد عصابة سرقت منه مبلغ خمسين مليون دينار كان قد استلمها قبل ساعات من أحد المصارف .وقال مصدر في شرطة بابل" أن أحد أطباء مستشفى مرجان الطبي في الحلة تعرض اليوم الخميس أثناء وجوده داخل مستشفى مرجان إلى السطو من عصابة مكونة من أربعة أشخاص قاموا بأخذ مبلغ خمسين مليون دينار كان قد استلمها قبل ساعات من أحد المصارف من دون أن تتمكن كاميرات المراقبة أو الطبيب من التعرف عليهم.واضاف أن الشرطة بدأت حملة لتتبع اللصوص والتعرف عليهم"./انتهى

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