2021/08/12 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضرب زلزالان بقوة 3.9 و 4.9 درجة على مقياس ريختر اطراف بلدة عنبراباد جنوب محافظة كرمان.وقالت وكالة أنباء فارس أن ,زلزالا بلغت قوته 3.9 درجة هز المنطقة المحيطة ببلدة "عنبراباد" جنوب محافظة كرمان في الساعة 4:41 من مساء اليوم الخميس على عمق 10 كيلومترات ".واضافت انه تم تسجيل الزلزال على خط طول 57.55 وخط عرض 28.31 وعلى بعد 34 كم من بلدة عنبر اباد و 30 كم من بلدة فارياب ، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار ".واضافت ,وبعد دقائق ، ضرب زلزال قوته 4.9 درجة على عمق 10 كم عند الساعة 16:54 المنطقة المحيطة بـ "عنبر اباد "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة/ 4.9 / درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان وسط ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة/ 4.9 / درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة كرمان وسط ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).