2021/08/12 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السفارة الأمريكية في كابول تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان فورا

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