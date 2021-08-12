صور تشويقية تظهر لمحة عن لامبورجيني كونتاش الجديدة

2021/08/12 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت لامبورجيني ثلاث صور تشويقية أخرى لسيارة كونتاش القادمة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تكشف الصور الثلاثة لمحة عن السيارة الخارقة، تدل على أن العلامة الايطالية ستعود بنا إلى الماضي من خلال التصميم.

تصميم لم نره سابقاً

حصلنا على لقطة للأنف على عكس أي سيارة لامبورجيني أخرى في الجيل الحالي، شبكة سوداء ضيقة بعرض بوصات فقط تقسم الجزء العلوي والسفلي من الواجهة الأمامية، لتذكّر بالمنطقة التي وضع فيها التصميم الغريب الأصلي المصد الأمامي الأسود ومصابيح الضباب، يظهر اسم “كونتاش” على الجانب الأيمن من سيارة الكوبيه، بأحرف صغيرة تمامًا مثل الأحرف الأصلية، ولكن بشكل ممتد يتناسب مع لغة التصميم الحديثة للعلامة التجارية.

لمحة عن المحرّك الجديد

اللقطة الثانية تكشف غطاء المحرك، تصميم جديد يعتمد على الغطاء الشفاف الذي يمكن تركيبه على أفنتادور، ثلاث لوحات سداسية مسطحة، محاطة بشكل كثيف باللون الأسود، تنزل من السقف إلى الذيل، يوجد أسفلها الجزء الطولي والخلفي من محرّك V12.

من غير الواضح ما إذا كانت لامبورجيني ستزوّد المحرك بمساعدة كهربائية، على الرغم من وجود احتمال، سيُستبدل محرك V12 بمحرك هجين.

كونتاش بلمسات جديدة

تكشف الصورة النهائية عن ميزة التصميم الأكثر شبهاً بالكونتاش التي رأيناها حتى الآن، مدخل هواء المحرك خلف مقصورة الركاب.



يبدو شكل المدخل المربع متطابقًا تقريبًا مع الشكل الموجود في السيارة الخارقة الأصلية ويوجد غطاء أسود لتعبئة الوقود أمامه مباشرة، وتم تزويد الحاجز بغطاء يمكن أن يكون لملىء الوقود أو منفذ شحن أو أي شيء آخر.

لامبورجيني تتلقى بالفعل طلبات لأي شيء قادم، لذلك هناك فرصة ممتازة لبيعها بحلول الوقت الذي تظهر فيه لأول مرة يوم الأحد، 15 أغسطس، في اسبوع مونتيري للسيارات.

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