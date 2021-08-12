2021/08/12 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفذت الشركة العامة لسكك حديد العراق، يوم الخميس، حملة واسعة لإزالة التجاوزات على اراضي ومحرمات خطوط السكك.وقال مدير الشركة طالب الحسيني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن”الحملة جاءت […]

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