الطاقة الدولية تخفض بشكل حاد توقعات الطلب على النفط لبقية 2021

2021/08/12 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعخفضت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط بشكل حاد لبقية العام الجاري، مع تفاقم إصابات /كوفيد-19/ ، فيما تتوقع فائضا جديدا العام المقبل.وبحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، الصادر اليوم، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإنه "من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط العام الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميا، فيما رفعت توقعاتها للعام المقبل بنحو 200 ألف برميل يوميا".وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن "الطلب المتزايد على النفط قد عكس مساره بشكل مفاجئ في يوليو الماضي، مع الإشارة إلى أنه جرى خفض التوقعات للمدة المتبقية من عام 2021 بسبب تفاقم إصابات كورونا".وقالت، إنها "خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للنصف الثاني من عام 2021 بشكل أكثر حدة حيث توقعت أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني أقل من تقديرات الشهر الماضي بنحو 550 ألف برميل يوميا".وأضافت، أن "الارتفاع الأخير في الطلب على النفط فقد زخمه بسبب المخاوف من أن زيادة إصابات متحور دلتا يمكن أن تعرقل التعافي الجاري".وترى وكالة الطاقة، أن "الطلب على النفط سينمو بنحو 3.2 مليون برميل يوميا عام 2022".

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