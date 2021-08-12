العراق في المرتبة السبعين بتصنيف جديد لـ فيفا

2021/08/12 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الإيطالي بطل يورو 2020، والمنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أميركا، في قائمة المصنفين العشرة الأوائل.

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