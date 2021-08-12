النقل تطلق حملة كبرى لرفع التجاوزات عن محرمات خطوط السكك (صور)

2021/08/12 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نظمت وزارة النقل، الخميس، حملة واسعة لازالة التجاوزات على اراضي ومحرمات خطوط السكك فضلا عن توجيه الانذارات النهائية للمتجاوزين وذلك لرفع كفاءة الخطوط في كل محافظات العراق.

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وقال مدير عام السكك طالب الحسيني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 اب 2021)، إن "ذلك جاء بعد أعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إطلاق عملية شاملة لرفع التجاوزات على أملاك الدولة في جميع أنحاء البلاد بعد حادث اغتيال مدير بلدية محافظة كربلاء المهندس عبير الخفاجي؛ و تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي؛ بضرورة رفع كفاءة خطوط السكك، باشرت اللجان المختصة بحملة موسعة لازالة التجاوزات على اراضي ومحرمات خطوط السكك فضلا عن توجيه الانذارات النهائية للمتجاوزين".

وأكد انه "خلاف ذلك سيتم فرض القانون برفع ملفات المتجاوزين الى القضاء عبر مراكز الشرطة في المناطق المشمولة بذلك، لاسيما بعد استحصال جميع الموافقات القانونية والاصولية الخاصة بدعاوى التجاوزات على اراضي و محرمات السكك".

وأشار الى انه "تأتي تلك الجهود على ضوء عزم سكك حديد العراق على ازالة كافة التجاوزات وفق الاجراءات القانونية وحسب الضوابط والاصول، لتامين انسيابية سير قطارات المسافرين والبضائع خدمةً للصالح العام".

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