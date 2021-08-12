اتفاق بين بغداد وأربيل لنشر قوات مشتركة في

2021/08/12 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إلى اتفاق لتشكيل قوات أمنية في المناطق الفاصلة، وفق ما أعلنت اللجنة العسكرية العليا للتنسيق بين الحكومتين.

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