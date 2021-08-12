2021/08/12 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدَّدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، حلاً وحيداً لإنهاء أزمة العشوائيات في عموم البلاد، وفيما أثنت على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع جميع التجاوزات، اقترحت عدم المساس بالدور المتجاوزة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية تطرح بعض الحلول لإنهاء مشكلة العشوائيات بالعراق المركز الخبري الوطني.

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