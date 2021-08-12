2021/08/12 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت شركة “سامسونج” عن الهواتف الجديدة القابلة للطي “Z Flip 3” و “Z Fold 3″، الأربعاء، إلى جانب جيل جديد من القلم الذكي “S Pen Pro” الذي تحاول الشركة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على مواصفات الجيل الجديد من قلم هواتف سامسونج المركز الخبري الوطني.

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