المقولة الذرائعية: (( لهم ما لهم وعليهم ما عليهم )) !!! - عبدالله عطية شناوة

2021/08/12 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة تسود في النقاشات المتعلقة بتقييم نشاط القادة السياسيين الذبن لعبوا أدوارا مفصلية في مسار تطور مجتمعاتهم مقولة فحواها أن أولئك القادة ((لهم ما لهم وعليهم ما عليهم)).



وهذه المقولة كلام حق يراد به باطل في كثير من الأحيان.



ويلجأ إليها في الغالب أنصار هذا القائد أو ذاك، الذين يمجدونه وحتى يؤلهونه، ويستعينون بهذه المقولة الذرائعية فقط حين يحتاجون الى تبرير أخطائه أو خطاياه والتهوين منها.فكيف نقي ......





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