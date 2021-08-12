الأنواء الجوية تدرس نسبة تساقط الامطار في العام القادم

2021/08/12 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، إجراء دراسة مطرية لتحديد نسبة تساقط الأمطار في البلاد خلال العام المقبل، بمشاركة مجموعة وزارات.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (12 اب 2021)، إن "هنالك دراسة مطرية خلال الشهر الحالي سيتم الاعداد لها مثل كل موسم تشترك بها وزارتي النقل والزراعة ووزارات اخرى لمعرفة نسبة تساقط الامطار خلال العام القادم بالمقارنة مع الاعوام الماضية".

وأضاف الجابري، أن "الامطار التي حدثت في المناطق الجنوبية والموصل ودهوك تعتبر امطار حالة محلية وليست امطارا متطرفة مثل التي حدثت في الصين"، مشيرا الى أن "هذه الامطار نتجت عنها كوارث كبيرة وتعتبر حالة غير طبيعية، بالاضافة الى رطوبة خانقة وارتفاع في درجات الحرارة".

وتابع ان "هناك عدة عواصف ترابية حدثت خلال اقل من شهر في مناطق متفرقة من البلاد، منها عنة والموصل والمنطقة الغربية بصورة عامة ومحافظة دهوك"، موضحا أن "هذه العواصف غير مستمرة الحدوث بل أنها تكون قليلة مع تصاعد الغبار".

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