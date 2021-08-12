2021/08/12 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، الخميس، من اعتقال مطلوب للقضاء أثناء محاولته التسلل إلى داخل العراق، قادما من سوريا.وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقاه “المركز […]

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