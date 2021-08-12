2021/08/12 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على إرهابي تسلل من سوريا الى العراق عبر ناحية ربيعة في محافظة نينوى.

وقال رسول في تغريده له بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "بعملية نوعية وتعاون معلوماتي مشترك ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني، تم نصب كمين محكم لأحد الارهابيين الذي حاول التسلل من سوريا الى الاراضي العراقية عبر ناحية ربيعة في محافظة نينوى".

وأضاف ان "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي تسلل من سوريا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي تسلل من سوريا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).